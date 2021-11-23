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Balıkesir’de araç sayısı 517 bin 866 oldu

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Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayında ayında artarak 517 bin 866 oldu.

Balıkesir’de araç sayısı 517 bin 866 oldu
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Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayında ayında artarak 517 bin 866 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Türkiye’de ekim ayında 85 bin 691 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,8’i otomobil, yüzde 22,8’i motosiklet, yüzde 15,4’ü kamyonet, yüzde 7’si traktör, yüzde 2,9’u kamyon, yüzde 0,5’i minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,2’ini özel amaçlı taşıtlar teşkil etti. Balıkesir’de ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 517 bin 866 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının ekim ayı itibarıyla 247 bin 419 olduğu bildirildi.

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