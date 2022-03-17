Balıkesir’de Berat Kandili dualarla ihya edildi

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Balıkesir’de başta tarihi camiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde kutlandı.

Başta tarihi İmam-ı Birgivi Cami olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, "Ramazan-ı Şerif’in habercisi Beraat Kandili’ni bugün Balıkesir’de Altıeylül’deki vatandaşlarımızla birlikte idrak etmiş olduk. Tabii işte zor bir süreçten güzel günleri inşallah bu güzel günlerin hatırına bu zor sürecin de bir an önce nihayete ermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Tabii pandemi ile bir taraftan uğraşırken işte bir de şimdi dibimizdeki savaşların yanı sıra diğer komşu ülkeler arasında da maalesef savaşlar var. İnşallah bu güzel gecelerin ve güzel günlerin yüzü suyu hürmetine Allah dünyadaki bütün zorluklar içerisinde olan insanlara kolaylıklar versin. Dünyadaki bütün mazlumlara kolaylıklar versin diyorum. Ramazan-ı Şerif’i inşallah hayırla bizi kavuştursun. İnşallah kazasız belasız bütün vatandaşlarımızla birlikte Ramazan Bayramı’na da bizi eriştirmeyi nasip etsin diyorum" dedi.

Bir vatandaş ise, "Ramazan’ın ayının müjdecisi olaraktan Berat Kandili dolayısıyla camimize geldik. Tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun, Allah’ım hepimizin beratini sağ taraftan verilen kullarından eylesin" şeklinde konuştu.

Cami çıkışında vatandaşlara Altıeylül Başkanı Hasan Avcu, süt ve kandil simidi ikram edildi.