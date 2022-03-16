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Balıkesir’de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda bin 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir’de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda bin 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sokak satıcıları faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Edremit İlçesinde şüpheli şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda 3 parça halinde bin 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 10 şahıs gözaltına alındı.

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