Balıkesir’de çamfıstığını hastalık vurdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, fıstıkçamı ile ünlü Kozak yaylasına komşu köylerde ürünü hastalık vurdu. Yaklaşık 10 yıldan beri verimin çok düştüğünü anlatan Hacıbozlar Mahalle Muhtarı Hasan Dönmez, fıstıkçamlarının ilaçlanmasını istedi.

İlçenin Hacıbozlar, Kırtık ve Kuyumcu mahallelerinde bol miktarda bulunan fıstıkçamları son yıllarda ürün vermez oldu. Kozalakların içinin boş olduğunu anlatan Hacıbozlar Muhtarı Hasan Dönmez, 10 yıldan beri üretimin çok düştüğünü söyledi. Eski yıllarda çamfıstığından iyi para kazandıklarını anlatan Dönmez, “Son yıllarda verim çok düştü. Kozalakların içi boş çıkıyor. Bunun sonucunda da eskiden bir ton fıstık alan vatandaş şu anda 100 kilo ürün alamıyor. Bunu bir sineğin yaptığını söylüyorlar. Bunun için de haziran temmuz aylarında ilaçlama yapılması gerekiyor. Bunun için yetkililerden ilgi bekliyoruz. Aksi halde çamfıstığı diye bir şey kalmayacak” dedi.