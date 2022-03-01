banner4556

Balıkesir’de ekmek 3 lira oldu

banner4664

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Balıkesir’de ekmek 220 gramdan 210 grama düşerken fiyatı da 2,50 TL’den 3 TL’ye yükseltildi.

Balıkesir’de ekmek 3 lira oldu
banner4581

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Balıkesir’de ekmek 220 gramdan 210 grama düşerken fiyatı da 2,50 TL’den 3 TL’ye yükseltildi.

banner4336

Oda başkanı Niyazi Tunç, fırıncıların artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında 50 kuruşluk güncelleme yaptığını söyledi. Daha önceden 220 gramlık ekmek 2,50 liraya satılırken, güncellemeyle birlikte ekmeğin gramajı 210 grama düşürülerek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666