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Balıkesir’de eşini sokakta tabancayla öldüren katil zanlısı yakalandı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşini tabancayla vurduktan sonra kaçan şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Balıkesir’de eşini sokakta tabancayla öldüren katil zanlısı yakalandı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşini tabancayla vurduktan sonra kaçan şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Kadıköy Mahallesi 99.’uncu sokakta boşanma aşamasındaki eşi Elif Turan’ı tabancayla vurarak öldüren Ş. T’nın yakalanması çalışmalarında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) güvenlik kameralarından toplanan 55 saatlik kamera kaydını inceledi.

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Adım adım iz süren JASAT, olay yerine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Cumhuriyet Mahallesi’ne kadar zanlının izini takip etti. Yapılan aramalar sırasında ekipleri fark eden Turan, kaçmaya çalışırken, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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