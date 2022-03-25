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Balıkesir’de hava sıcaklığı 18 dereceyi gördü

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Balıkesir şehir merkezi, soğuk, karlı ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonuna girerken kendini güneşe teslim etti. Balıkesir’de güneşli havayı gören vatandaşlar şehir merkezine akın etti. Derecenin 18’i bulduğu merkezde cocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin merkezi Milli Kuvvetler Caddesi en kalabalık kış günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havaların daha da sıcaklığı artacağı yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Balıkesir’de hava sıcaklığı 18 dereceyi gördü
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Balıkesir şehir merkezi, soğuk, karlı ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonuna girerken kendini güneşe teslim etti. Balıkesir’de güneşli havayı gören vatandaşlar şehir merkezine akın etti. Derecenin 18’i bulduğu merkezde cocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin merkezi Milli Kuvvetler Caddesi en kalabalık kış günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havaların daha da sıcaklığı artacağı yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Parka’da bir vatandaş ise "Şubat ve Martın karlı ve yağışlı geçmesinden dolayı evlerden çıkamamıştık, Bu günde havamız 18 dereceyi ve güneşi görünce işten sonra kendimizi park ve çarşıya attık" dedi.

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