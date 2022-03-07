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Balıkesir’de hurdacılara sıkı denetim

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin hurdacılara yönelik denetimleri sürüyor.

Balıkesir’de hurdacılara sıkı denetim
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin hurdacılara yönelik denetimleri sürüyor.

İlçe genelinde genel güvenliğin sağlanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İlçe Trafik Timleri hurdacılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 244 aracın kontrolleri yapıldı. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca hurda toplayan bir iş yerine 13 kez emre aykırı davranıştan idari işlem gerçekleştirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

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