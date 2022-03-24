Balıkesir’de huzur operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi gözaltına alırken, 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Savaştepe ilçelerinde huzur operasyonu düzenledi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 544 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 367 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 27 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ise, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gönen, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde uygulama yaptı. Yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 49 kişiden 7’si tutuklandı.