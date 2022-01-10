Balıkesir’de ikinci cami buluşması gerçekleştirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan cami buluşmaları geçtiğimiz hafta başladı. İkinci defa Kocacamide buluşan vatandaşlar hep birlikte dualar etti ve çorba ikramına katıldı.

Sabah namazında, tarihi Kocacamide buluşan vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara katıldı. Müftü Mustafa Ali Işık, sabah namazının fazileti hakkında bilgi verirken, cami buluşmalarının devam edeceğini söyledi. Namaz çıkışı, din görevlileri tarafından hazırlatılan tavuk suyu ve mercimek çorbası Kocacami Müezzini İsmail Baydemir ve diğer görevliler tarafından ikram edilirken, vatandaşlar din görevlilerine teşekkür etti. Cami buluşmasına katılmaktan mutlu olduğunu anlatan emekli elektrik teknisyeni Ramazan Şevik, “İkinci defa merkez camideki cami buluşmasına katıldık. Çorbamızı da içtik. Bu gelenek haline geldi. Çorba da çok iyiydi. Allahtan bunların devamını diliyorum” dedi. Buluşmaya katılan vatandaşlara teşekkür eden Müftü Mustafa Ali Işık, “Burhaniye de sabah namazı buluşmamızın ikincisini yaptık. Elhamdülillah katılım çok güzeldi. Namaz sonrası cami bahçesinde çorbamızı içtik. Cami buluşmaları Ramazan’a kadar devam edecek. Haftaya da üçüncü buluşmayı yapacağız. Başka etkinliklerimizde var. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında tüm camilerimizde cami derslerimiz başladı. Ailece camiye gelip ders alabiliriz. Çocuklarımızı hocalarımızla buluşturup namaz kılmayı ve kısa süreleri öğretebiliriz. “ dedi.