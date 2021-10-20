Balıkesir’de jandarma ekiplerinden 277 kadına KADES uygulaması

Balıkesir’de jandarma ekipleri, il genelinde 277 kadına KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. KADES uygulaması bilgisi alan 100 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Ekim 2021 ayı içerisinde Susurluk, Edremit, Manyas, Altıeylül, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde stant açtı. 277 vatandaşa akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması” hakkında bilgi veridi. 100 kadının telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.