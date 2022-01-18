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Balıkesir’de jandarmadan 30 uyuşturucu şüphelisine operasyon

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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir’de jandarmadan 30 uyuşturucu şüphelisine operasyon
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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 30 şüpheli şahsı gözaltına alırken, yapılan aramalarda 3 kilo 649 gram kubar esrar, 218 adet sentetik uyuşturucu hap, 271 gram metamfetamin, 18 bin 500 adet makaron, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 25 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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