Balıkesir’de jandarmadan 30 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 30 şüpheli şahsı gözaltına alırken, yapılan aramalarda 3 kilo 649 gram kubar esrar, 218 adet sentetik uyuşturucu hap, 271 gram metamfetamin, 18 bin 500 adet makaron, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 25 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.