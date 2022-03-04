Balıkesir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün ve mamulleri satan 1 şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kilo kıyılmış tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 22 kilo açık kıyılmış tütün, 10 bin 200 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 1 adet elektronik terazi, 1 adet komprasör cihazı ve 1 adet nem ölçüm cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.