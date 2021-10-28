Balıkesir’de jandarmadan tarihi eser ve asayiş operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinde kaçak kazı yapan 1şahsı ve il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında ise 20 aranan şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde yüzük ve 45 adet sikke ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına aldı.