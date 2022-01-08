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Balıkesir’de JASAT ekipleri 2021 yılında 684 faili meçhul olayı aydınlattı

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Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri son bir yılda 684 faili meçhul olayı çözerken, bin 125 şüpheli hakkında işlem yaptı. Adli makamlara sevk edilen 121 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de JASAT ekipleri 2021 yılında 684 faili meçhul olayı aydınlattı
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Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri son bir yılda 684 faili meçhul olayı çözerken, bin 125 şüpheli hakkında işlem yaptı. Adli makamlara sevk edilen 121 kişi tutuklandı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kamu düzeninin devamının sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, suç ve suçlu ile etkin mücadele maksadıyla, hırsızlık olayları başta olmak üzere faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT), personel, araç ve teknik imkânları arttırılırken, çalışmalar neticesinde 2021 yılında bir önceki yıla göre faili meçhul olay sayısı yüzde 20 oranında düştü.

JASAT ekipleri tarafından, 2021 yılında “ Kasten Öldürme, Nitelikli Hırsızlık, Yağma ve Dolandırıcılık” başta olmak üzere 648 faili meçhul olay aydınlatılırken, bu olaylarda bin 125 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 121’inin tutuklandığı belirtildi.

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