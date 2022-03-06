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Balıkesir’de polis 28 aranan şahsı gözaltına aldı

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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 28 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de polis 28 aranan şahsı gözaltına aldı
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 28 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs gözaltın alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 23 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 44 adet fişek ele geçirildi.

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