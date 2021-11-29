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Balıkesir’de polisten 13 kişiye gözaltı

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Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de polisten 13 kişiye gözaltı
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Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Kent Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 53 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 10 adet kartuş ele geçirildi.

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