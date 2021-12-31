Balıkesir’de polisten 27 şahsa operasyon

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 27 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkeziyle Ayvalık, Bandırma, Burhaniye Edremit ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 40 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak il merkezi, Edremit, Ayvalık, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, 8 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2 kilo 394,14 gram esrar, 257,93 gram metamfetamin, 0,82 gram sentetik kannabinoid maddesi, 164 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 250 TL., 1 adet vakumlama cihazı ve cihaza ait 32 adet poşet, 3 adet esrar yetiştirmede kullanılan sıvı bitki besleyici, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.