Balıkesir’de polisten 58 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 58 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 28.10.2021 tarihlerinde yapılan ça 46 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 76 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 11 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 42 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 28 Ekim 2021 tarihinde il merkezi ve Kepsut ilçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 12 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 41,05 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.