Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 519 bin 118 oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayında ayında artarak 519 bin 118 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4’nü otomobil, yüzde 21,5’i motosiklet, yüzde 17’si kamyonet, yüzde 8’si traktör, yüzde 3,1’u kamyon, yüzde 04’ü minibüs, yüzde 0,5’i otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar teşkil etti. Balıkesir’de kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 519 bin 118 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Kasım ayı itibarıyla 248 bin 55 olduğu bildirildi.