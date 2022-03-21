Balıkesir’de yaban ve av hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Edremit Gümrük Avcılık ve Atıcılık Öğretim Gençlik Spor kulübü derneği yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Balıkesir’de havaların soğumasından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne bağlı Burhaniye D.K.M.P. şefliği ile Edremit Gümrük Avcılık ve Atıcılık Gençlik Spor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Fahri Av Müfettişi olan M.Mahmud Aydın tarafından gerçekleştirdi.

Özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için ekipler, Havran ilçesi Çamlık Devlet Avlağı Şap dağ mevkiine, yaban hayvanları için yem ve saman bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yemleme çalışmalarının ilimizin her noktasında ayrı ayrı olarak yapıldığı ve olumsuz hava koşulları devam ettiği süre boyunca devam edeceği bildirildi.