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Balıkesir’de yağmurla gelen kaza; 3 yaralı

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Balıkesir’in Balya ilçesinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir’de yağmurla gelen kaza; 3 yaralı
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Balıkesir’in Balya ilçesinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çakallar Mahallesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yağış sonrası kayganlaşan yolda Ali Osman Çolak idaresindeki 10 B 2130 plakalı araç kayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar 112’yi arayarak yaralılar olduğunu bildirdi. Kaza mahalline itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde Ali Osman Çolak ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi çıkararak hastaneye kaldırdı.

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