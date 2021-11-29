Balıkesir’den Ekim ayında 67 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 22,4 artarak 67 milyon 200 bin dolar, ithalat da yüzde 74.5 artarak 50 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre, Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Ekim ayında ihracat yüzde 20,1, ithalat ise yüzde 12,8 arttı. Balıkesir’de ihracat yüzde 22,4 artarak 67 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale’de ağustos ayında ihracat yüzde 9 artarak 14 milyon 200 bin dolar, ithalat yüzde 12,4 artarak 7 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.