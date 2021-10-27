Balıkesir’den Eylül ayında 81 milyon 800 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 56,7 artarak 81 milyon 800 bin dolar, ithalat da yüzde 2.2 azalarak 32 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre, Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Eylül ayında ihracat yüzde 30, ithalat ise yüzde 23,6 arttı. Balıkesir’de ihracat yüzde 58,3 artarak 66 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale’de ağustos ayında ihracat yüzde 00,4 artarak 14 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 18,1 artarak 8 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.