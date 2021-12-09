Balıkesir’in 3. Büyük bütçeli ilçesi Ayvalık oldu

Balıkesir Büyükşehir sınırları içinde yer alan 20 ilçe belediyesi arasında 203 milyonluk bütçesiyle Ayvalık Belediyesi üçüncü, nüfusa göre bütçe büyüklüğü açısından da birinci sıraya oturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclisinde onaylanan bütçe sıralamasında Ayvalık Belediyesi 203 Milyon Türk liralık bütçeyle ilk üç sırayı aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 300 milyon borç ve 50 milyonluk bütçeyle devraldıkları Belediye’yi borçlarını ödeyen, hacizli dosyaların dört üçünü kapatan veya yapılandıran kurumsal bir niteliğe kavuşturduklarını söyledi.

Yirmi belediye arasında Ayvalık’ın 72 binle en düşük nüfus oranına sahip olduğunu, ancak hazırlanan bütçenin nüfusa oranla dev bir bütçe olduğunu dile getiren Başkan Ergin, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki belediyeler arasında en düşük nüfusa sahibiz. Ancak yapacağımız yatırımlar, yaşama geçireceğimiz projeler düşünüldüğünde hazırlanan 2022 yılı bütçesinin, nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. 2019 Mart ayında teslim aldığımız belediyemiz yaklaşık 300 milyonluk bir borç sıkıntısı içindeydi. Esnafa, çalışanlara ve emekli olanlara ödemeler yapılamıyor, hizmet aldığımız firmaların hacizleri arasında sıkışıp kalmıştı” dedi.

Göreve gelir gelmez uygulanan mali disiplin ile önce çalışanlara nefes aldırıp geçmişten kalan alacakları ve maaşlarını gününde ödemeye başladıklarının altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle konuştu:

“Ardından, gelir gider dengesini oluşturmak için tasarruf önlemlerini devreye soktuk. Çok sayıda haciz dosyasını ya kapattık, ya da yapılandırma yaparak düzenli ödemeye başladık. Kent ekonomisine katkı sağlayan esnafa olan borçlarımızın tamamını ödedik. Artık Belediyeye mal vermek istemeyen esnaf yerine, alışveriş yapılmadığı için sitem eden esnafımız var. Kurumsal bir kimlik kazanan belediyemiz 2.5 yıllık süreçte 50 Milyon Türk lirası olan bütçeden 203 Milyonluk bütçeye ulaştı. Bu başarıya mesai arkadaşlarımın ekip ruhu ve deneyimleriyle kavuştuk. Bundan sonraki hedefimiz; daha çok proje, daha fazla yatırım, borçsuz belediye ve kaynakların verimli kullanımı olacak.”