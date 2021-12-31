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Balıkesır’ın simgesi milli kuvvetler caddesi yılbaşı nedeniyle trafiğe kapandı

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Balıkesir büyükşehir belediyesi tarafından, 31 Aralık Yılbaşı Günü dolayısıyla Milli kuvvetler Caddesi yolu bugün saat 14.00 itibariyle gece 02.00’a kadar kapatıldığını açıkladı.

Balıkesır’ın simgesi milli kuvvetler caddesi yılbaşı nedeniyle trafiğe kapandı
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Balıkesir büyükşehir belediyesi tarafından, 31 Aralık Yılbaşı Günü dolayısıyla Milli kuvvetler Caddesi yolu bugün saat 14.00 itibariyle gece 02.00’a kadar kapatıldığını açıkladı.

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Ayrıca Büyükşehir belediyesi tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri önerisinde bulunuldu.

Balıkesir’de yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kapanan Milli kuvvetler caddesi yılbaşı için alışverişe çıkan ailelere kolaylık oldu.

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