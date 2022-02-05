Balıkesirliler Dernekleri MHP’yi ziyaret etti

Balıkesirliler Derneklerinden MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’e ziyaret. Balıkesir’i Türkiye’nin dört bir yanında yaşadıkları şehirlerde temsil eden Balıkesirliler Dernekleri MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.