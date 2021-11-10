Bandırma 10 Kasım’da tek yürek

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.

Anma programı 10 Kasım sabah saat 09: 00 da başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenklerinin sunulmasından sonra saatler 09: 05’i gösterdiğinde hayat durdu ve tüm yurtta olduğu gibi Bandırma halkıda atanın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Akabinde İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Resul Yavuz "Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. Yıl dönümü. Bizler bugün çocukluk ve okul hayatında 1905 yılından itibaren ömrünü cephelerde geçirmiş, vatanın bir ferdi olmakla gurur duyduğu, milletin selameti için büyük fedakarlıkla hiçbir mücadeleden kaçınmayan, zorluklara göğüs gererek, milletin umudu olmuş millet sevdalısı liderin aziz hatırasını anmak üzere burada toplamış bulunmaktayız. Şüphe yok ki Atatürk tarihin yetiştirdiği büyük dahi bir liderdi. Bundan daha da önemlisi o tarih yaptırım farkında olan ve tarihinde onun yazacağını farkında olan bir liderdi" dedi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından, Barış Manço Kültür Merkezinde Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafında hazırlanan Atatürk’ü anmak programı düzenlendi ve tören son buldu.