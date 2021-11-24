Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’dan öğretmenler günü ziyaretleri.

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun beraberinde meclis üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ ı ve okulları ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler günü sebebiyle beraberinde meclis üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ I ve okulları ziyeret eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Hayatlarımızda iz bırakan, bilgi birikimi ve tecrübeleriyle geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimizi bu anlamlı günde meclis üyesi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Atama bekleyen, uygun şartlarda çalışma ortamı bulamayan tüm öğretmenlerimizin sesi olacağız. Onlarla daha aydınlık bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Tüm Öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." dedi. Başkan Tosun ziyaretleri sırasında günün anısına Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve okul müdürlerine plaket takdim etti.