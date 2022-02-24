Bandırma Belediye Başkanı Tosun, şehit babasının sorununun çözülmesi talimatı verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, şehit babası İbrahim Kocadağ’a izinsiz yapı gerekçesiyle kesilen cezanın ardından sorunun çözülmesi talimatını verdi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Şehit J. Er Ramazan Kocadağ’ın babası İbrahim Kocadağ’ı kabul etti. 2020 yılında şikayet sonucunda şehit babasına izinsiz sundurma yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi. Belediye Başkanı Tosun, şehit babası Kocadağ’la bir süre görüşerek sorunun çözümü için Belediye ilgili birimine talimat verdi. Başkan Tolga Tosun, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun bildiği üzere 2020 yılında komşu şikayeti üzerine izinsiz yapılan sundurma için Şehit J. Er Ramazan Kocadağ’ın babası İbrahim Kocadağ amcamıza ceza kesilmişti. Bugün İbrahim amcamız Harp Malülü Gaziler Dul ve Yetimler Derneğimiz ile birlikte bizi ziyaret etti. Oturduk sohbet ettik, mahçupluğumuzu dile getirdik. Sorunun çözülmesi için talimatlarımızı verdik. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İbrahim amcamızın bu olaydan dolayı bir mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İbrahim amcama da sabır diliyorum. Onlar bizim gururumuz” dedi