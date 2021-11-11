Bandırma Belediyesi ağaçlandırma projesine destek verdi.

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Milli Ağaçlandırma günü etkinliğine destek verdi.

Ağaçlandırma projesi kapsamında Bandırma 600 evler mahallesindeki çamlık alanda fidan ekim etkinliğine Bandırma Belediyesi de katılım sağlayarak destek verdi. Etkinliğe başkan vekili olarak Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan Onur katılarak , ağaç dikim çalışmalarına katkıda bulundu. Etkinlik sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Onur, "Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan oranlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 kasım günü, Milli Ağaçlandırma günü olarak kutlanacak" dedi.