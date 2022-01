Bandırma Belediyesi dar gelirli vatandaşa yardım eli uzatıyor

Bandırma Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlar için Karakış-Yardımlaşma Fonu kuruldu.

Bandırma Belediyesi dar gelirli vatandaşlara destek olmak maksadıyla Karakış - Fonu kurarak fon bünyesinde hazırlanan yardım paketini dar gelirli vatandaşların evine ulaştırıyor. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, "Bandırma Belediyesi olarak halk için üretmeye, ürettiğimizi kardeşlik duygusuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Yıllardır devam ede gelen ekonomik sorunlar yüzünden, şehrimizde de temel gıdalara ulaşmakta sıkıntı yaşayan birçok aile var. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yönetilen çalışmalarda; her gün 2-4 yaş arası 1350 çocuğumuza belediyemiz ürünü BanSüt ulaştırıyoruz Her ay 550 ailenin evine, ihtiyaçları olan kuru gıdayı eksiksiz teslim ediyoruz. Her gün 211 aileye, 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bandıma Belediyesi olarak, tarımın geleceğimiz adına taşıdığı büyük önemin farkındayız. Kırsal kalkınmaya destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Doğa, Çepni ve Eski Ziraatli mahallelerimizle yaptığımız protokol ile, belediyemize ait tarlaların üst kullanım haklarını o mahallelerimizdeki çiftçilerimize bıraktık. İmzalanan protokol gereği de Bandırma’mızın bereketli topraklarında yetiştirilen; 12.000 kilo nohut, 6.750 kilo kuru fasulye ve un haline getirdiğimiz 60 ton buğday aldık. Ürünleri paketleyerek kullanıma hazır hale getirdik. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bandırma’da da ekonomik sebepler ve çetin kış şartları nedeniyle hayatı daha da zorlaşan yüzlerce aile var. Siyasî, dinî hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bandırma Belediyesi olarak bizim toprağımızdan gelen bu ürünlere, BanSüt ve bir evin ihtiyaçları olan başka ürünleri de ekleyerek “Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketi” oluşturduk. Kardeşçe paylaşacak, zor günleri birlikte atlatacağız. Bandırma Belediyemizin “Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketi” desteğinden faydalanmak isteyen kıymetli vatandaşlarımız, Belediyemiz Halk Masasına bizzat gelerek ya da “bandirma.bel.tr” internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ekip arkadaşlarımızın resmi devlet kanalları yardımıyla onayladıkları başvurulara, hazırladığımız Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketini gün geçirmeden ulaştıracağız. Bandırma Belediyesi olarak daha çok çalışacak, daha çok üretecek, kardeşçe paylaşacağız. Zor günleri el birliği ile atlatacağız" denildi.