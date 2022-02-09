Bandırma Belediyesi EMİTT Fuarında

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını ziyaretçilere açarken Bandırma Belediyesi de fuarda yerini aldı.

Dünyanın en büyük 5 inci Turizm ve Seyahat Fuarına katılan Bandırma Belediyesi açtığı standı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarlar ilgili bir değerlendirmede bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Dünyanın En Büyük 5’inci Turizm ve Seyahat Fuar’ındayız kentlerin turizm noktasında yeni destinasyon rotalarının oluşmasına, markalaşmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunan ve bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’nda ulusal kurtuluş mücadelemizin fedakâr şehri Bandırma olarak yer aldık. Şehrimizin kültürel miraslarını, mutfağını, tarihini ve turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtıyoruz.Şehrimizin turizm noktasında ki mevcut potansiyellerini iyileştirmek ve tanıtmak, yeni turizm rotalarının oluşmasına imkan tanıtmak için çalışıyoruz. Doğası, kültür ve sanat kimliği ile tarihi boyunca birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan şehrimizin turizm ekonomisinden pay alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Stand alanımızı ziyaret eden, ilgi gösteren değerli Belediye Başkanlarımıza, sektör temsilcilerine, dijital ve yazılı medya temsilcilerine, kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.