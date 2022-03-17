Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim görmeye başlayan 1. sınıf öğrencileri, Sosyal Farkındalık Dersi kapsamında; Sokak Hayvanları ve Barınak Bölümünü seçtiler.

Gönüllü seçtikleri bölümde; Sokak Canları Besleme Grubu oluşturmaya karar veren gençler, iletişime geçtikleri Bandırma Belediyesinde projeleri ile ilgili bilgi vererek iş birliği talebinde bulundular. Talepleri büyük memnuniyetle karşılanan üniversiteli gençlere, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da gereken tüm desteğin verileceğini söyledi. Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi yetkilileri, 17 Eylül Üniversitesi öğrencisi olan gençlere, ilçemiz sınırlarında yaşayan tüm sokak hayvanlarının bulunduğu alanları birlikte gezerek; besleme noktaları ve süreleri hakkında bilgi verdiler.

17 Eylül Üniversitesi öğrencileri, Sosyal Farkındalık Dersleri ve güzel dünyamızı birlikte paylaştığımız duygu ve bilinçle, Bandırmadaki sokak canlarımızı besleyerek, doğaya ve hayata destek olacaklar. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun; “Farklı şehirlerden Bandırmamıza gelen, 17 Eylül Üniversitemizin güzel yürekli gençlerinin böyle bir projede, bir arada olmaları gelecek adına umutlarımızı daha da arttırdı. Örnek alınması gereken bu değerli çalışmaları için gençlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.