Bandırma Belediyesinde KHK’lı işçinin maaşı 5 bin 750 Lira oldu

Balıkesir’in Bandırma Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında KHK’lı işçileri kapsayan ek sözleşme imzalanırken, KHK lı işçi maaşı 5 bin 750 Lira olarak belirlendi.

Bandırma Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında 438 işçiyi kapsayan ek sözleşme Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Genel İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Hilmi Ovalı, Belediye Meclis Üyeleri ve işçiler katıldı. Ek sözleşmeyle birlikte Bandırma Belediyesi’nde günlük 176.80 TL olan yevmiyeler 200 TL’ye, günlük 20 TL olan yemek ücretleri 40 TL’ye, 100 TL olan yakacak yardımları ise 140 TL’ye çıkartıldı. Toplamda Bandırma Belediyesine en düşük işçi maaşı 5 bin 750 TL oldu. Ek sözleşme Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Genel İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Hilmi Ovalı tarafından imza altına alındı.

İmza sonrası konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bütün koşullarımızı zorlayarak, yapabileceğimiz en üst düzey iyileştirmeyi yaptık. İstekler ve imkanlar arasında kalmayı eminim hepiniz yaşıyorsunuzdur. Her zaman hassasiyetle üzerinde durduğum bir konu var. Mutlu çalışan, mutlu vatandaş. İstiyorum ki memnuniyet duygu ve düşüncesi en üst seviyelerde olsun. Bunu gerçekleştirmek için de çok çalışıyorum. İmkanlarımız ölçüsünde yaptığımız iyileştirmenin arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.