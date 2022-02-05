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Bandırma Belediyesinden öğrencilere yarıyıl eğlencesi

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Balıkesir’in Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından öğrenciler için unutulmaz bir yarıyıl eğlencesi düzenlendi.

Bandırma Belediyesinden öğrencilere yarıyıl eğlencesi
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Balıkesir’in Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından öğrenciler için unutulmaz bir yarıyıl eğlencesi düzenlendi.

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Bandırma Belediyesi yarıyıl tatilinde olan öğrencilere unutulmaz muhteşem bir eğlence programı düzenliyor. Yarın da devam edecek eğlence programında Akrobasi gösterisi, Yarışmalar, Akıl oyunları, Balon şov ve birbirinden güzel aktiviyeler yer alıyor. Kalabalık bir öğrencinin katıldığı eğlence programı öğrenciler tarafından ilgi ve beğeni ile izleniyor. Belediye Kültür Müdürlüğü bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

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