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Bandırma’ da gerçek gibi tatbikat

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Türkiye genelinde yapılan Deprem Tahliye tatbikatları çerçevesinde Bandırma Anadolu Fen Lisesinde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Bandırma’ da gerçek gibi tatbikat
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Türkiye genelinde yapılan Deprem Tahliye tatbikatları çerçevesinde Bandırma Anadolu Fen Lisesinde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından tüm okullarda eş zamanlı yapılan deprem tahliye tatbikatı Bandırma Fen Bilimleri Anadolu Lisesinde de gerçekleştirildi. Deprem oluyor’ alarmı ile birlikte okuldaki sınıflarda öğrenciler ve protokol üyeleri çök kapan tutun pozisyonu alarak kendi güvenliklerini sağladı. Tatbikatta daha sonra ’deprem geçti’ alarmının ardından öğrencilerin binadan güvenli tahliyesi daha önce planlanan şekilde gerçekleştirildi.

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