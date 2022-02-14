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Bandırma ’ da kaçak tütün ele geçirildi

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında 15 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bandırma ’ da kaçak tütün ele geçirildi
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında 15 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında , Bandırma ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 15 kg. tütün, 12 bin 760 adet dolu makaron ve 2 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili (1) şüpheli yakalandığı açıklandı. İl Jandarma Komutanlığınca

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Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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