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Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri Bandırma’da devam etti

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Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan ’Bandırma Füze Kulübü’ filminin 16 Kasım’ da Bursa’nın Mudanya ilçesinde başlayan çekimleri Bandırma’da devam etti.

Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri Bandırma’da devam etti

Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan ’Bandırma Füze Kulübü’ filminin 16 Kasım’ da Bursa’nın Mudanya ilçesinde başlayan çekimleri Bandırma’da devam etti.

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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği ’Bandırma Füze Kulübü’nde başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy paylaşıyor. Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan film, 16 Kasım’ da Mudanya’nın Girit Mahallesinde çekilmeye başlanmıştı. Filmin Bandırma çekimleri de bugün başladı. Filmin kahramanlarının, 1958’de yokluklar içerisinde, hiçbir imkanları olmadan, yüreklerini ortaya koyarak yola çıktığını anlatan Mustafa Uslu, bu gençlerin günümüz çocuklarına örnek olmasını arzu ettiğini söyledi. Filmin Bandırma çekimleri Belediye nikah salonu önünde kurulan platoda çekimlerine başlandı. Filmin çekimine Bandırmalıların büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

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