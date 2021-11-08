’Bandırma Füze Kulübü’ filminin çekimleri Çarşamba başlıyor

Senaryosu Bandırma’da yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan “Bandırma Füze Kulübü” adlı filmin çekimlerine 10 Kasım Çarşamba günü başlanıyor. “Ayla”, “Müslüm”, “Naim” gibi başarılı filmlerin yapım şirketi Dijital Sanatlar tarafından çekilecek “Bandırma Füze Kulübü” filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yapacak.

Filmin baş rollerinde; Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy oynayacak.

Dijital Sanatlar Kurucusu Mustafa Uslu, tanıtım nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, filmin bugüne kadar bilinmeyen ve gün yüzüne çıkmamış bir başarı öyküsünü anlatacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"’Bandırma Füze Kulübü’, 4 yıllık bir projemizdi. Filmimizin çekimlerinin bir kısmını Mudanya’da, bir kısmını Bandırma’da, büyük bir bölümünü de Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştireceğiz. Buraya Beykoz Kundura Fabrikası’na şu an sanat yönetmenimiz 1950’lerin Bandırmasını, mekanlarını, sokaklarını inşa ediyor. Filmde kullanılacak füze, roket denemeleri yapılıyor. Kostüm, sanat grubumuz gece gündüz çalışıyor. İnşallah 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız gün çekimlerimize start vereceğiz. Bandırma Füze Kulübü’nde, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan gençlerimizi ve onların çevresindeki olayları beyazperdeye yansıtırken, onları köstekleyenleri de, destekleyenleri de, insanlığa hizmet eden değerleri de tanıyacağız."

Bilindiği gibi 1957 yılında Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi öğrencisi olan beş arkadaş; Artuğ Sayıner, Atilla Yedikardaşlar, Adnan Zanbak, Ali Osman Caran ve Güngör Gezer tarafından kurulan Bandırma Roket Kulübü’nün çalışmaları ile ülkemizde ilk füze 1959 yılında Bandırma’da atılmıştı. 1962 yılında 15 kilometreden fazla bir yüksekliğe ulaşan Marmara-2 roketiyle Bandırma Roket Kulübü, amatörler arası dünya üçüncülüğünü kazanmıştı. Bu anlamlı öykü Ahmet Şerif İzgören tarafından “Bandırma Roket Kulübü” adıyla kitap haline getirilmiş ve Bandırma Belediyesi tarafından ilçedeki tüm ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Şimdi de Bandırma için büyük gurur kaynağı olan bu hikayenin sinemaya aktarılması kentimizde büyük heyecana neden oldu.