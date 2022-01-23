Bandırma Kahveciler Odasında Özışık yeniden başkan seçildi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Otelciler ve Kahveciler Odasının Olağan Genel Kurulunda seçimlere tek liste halinde giren Başkan Ömer Özışıkyıldız yeniden başkan seçildi.

Bandırma Otelciler ve Kahveciler Odasının Olağan Genel Kurulu büyük üye katılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurula Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Bandırma Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hüseyin Taşçı, Esnaf Odaları Başkanları ile oda üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Federasyon Başkanı Ağaoğlu’ nun yaptığı Genel Kurulda, yönetim faaliyet, Denetim ve bilanço raporları olarak oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurulda daha sonra yönetimin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada oy birliği ile yönetim ibra edildi. Daha sonra seçimlere geçildi. Seçimlere tek liste olan sarı liste girdi. Yapılan seçimlerde Oda Başkanı Ömer Özışıkyıldız’ ın Başkanlığı da sarı liste seçildi. Özışıkyıldız Başkanlığındaki yönetim Kurulu Bilal Avcı, Sezgin Çetin, İbrahim Zeren, Turgut Kaplan, Erol Karaoğlu ve Bahri Mucan katıldı. Seçimler sonucunda Başkan Ömer Özışıkyıldız, oda üyelerine kısa bir konuşma yaparak teşekkür etti.