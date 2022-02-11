Bandırma Kent Konseyi Hastane kavşağındaki kazalara dikkat çekti

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yaşanan trafik kazalara dikkat çekmek için bahse konu kavşakta basın açıklaması yaptı.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat burada yaptığı konuşmada “Bu kavşakta ne yazık ki her hafta trafik kazalarının haberlerini alıyoruz. Bu kavşak arkamızda bulunan 13 bin 500 öğrenci, öğretim görevlisi ve diğer personelin çalıştığı bir üniversite, 3 ayrı devlet lisesi, özel okullar, iki tane yüksek öğretim yurdu ve en önemlisi Bandırma nüfusunun tamamını ilgilendiren Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine ulaşımı sağlayan tek kavşak. Burası Bandırma nüfusunun tamamının kullanıldığı en önemli ulaşım noktasıdır. Bu gün hastane, okul gibi kamu hizmeti veren kurumların plansız ve altyapısız şekilde şehir dışına taşınmasının sonucunu yaşamaktayız. Bu nokta ile ilgi yetkili kurumlar projenin hayata geçirilmesi ne kadar ötelerlerse biz burada aynı sebeplerden dolayı daha çok üzüleceğiz. Yaz aylarının gelmesi ile Erdek Çanakkale yolu hareketlenmekte bununla birlikte bu kamu kurumları dışında bu nokta Erdek Çanakkale ve Liman üçgeninde geçiş noktasında yer almaktadır. Bandırma Kent Konseyi olarak tüm Bandırma halkımızı olumsuz etkileyen bu kavşakla ilgili Bandırma Halının haklı talebini siz basın mensubu dostlarımız aracılığı ile sorumluluk alanı olan Karayolları ve devletin ilgili birimlerine iletmek istiyoruz. Bu ölüm kavşağı ile ilgi çalışmanın öncelikli yatırım planına alınarak bu noktayla ilgili çözümün bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz . Bizler bu çözümsüzlük nedeniyle bir vatandaşımızın daha canını yanmasını istemiyoruz. Bu konun yakından takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına CHP İlçe Başkanı Selim Panç, Emekli Sen Şube Başkanı Levent Balkış, Eğitim İş Şube Başkanı Kadir Taylan, Bandırma Demokrasi Platformu Başkanı Erdal Doğru, Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Başkanı İpek Çetinkuş ve vatandaşlar katıldı