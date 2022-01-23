Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi’nin organize ettiği etkinlikte İlçenin bazı mahallelerinde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Bandırma’da soğuk havanın etkili olması sebebiyle Kent Konseyi sokaktaki canları unutmadı. Kent Konseyi sokak hayvanları çalışma grubu İlçenin bazı mahallelerinde sokak hayvanlarına mama dağıttı. Kent Konseyinin verdiği desteğe teşekkür eden yerel hayvan koruma görevlisi Yaşar Erdem, "Bugün Kent Konseyinden mama yardımı için geldiler. Hayvanlara mama verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Onları görünce mutlu oluyoruz, çünkü arkamızda Kent Konseyinin olduğunu görüyoruz. Çok sıkıştığımızda Kent Konseyinin yanımızda olmadı bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. Soğuk ve Karlı günlerde sokak canlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ise, " Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma grubu olarak bu soğuk günlerde, bölgemizde kar yağışının hakim olduğu günlerde sokak canlarını yalnız bırakmamak için çeşitli Mahallelerimizde küçük çaplı bir besleme etkinliği düzenledik. Bugün dört yerde mama dağıtımı, besleme yapıyoruz. Hem kedileri hemde Köpeklerimizi besliyoruz"diye konuştu.