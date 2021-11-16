Bandırma Kuşcenneti tehdit altında

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Mustafa Sarı, atıkların ve göl suyunun azalmasının Kuşcennetini tehdit ettiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda denizlerdeki tehlikenin iç sularda da yaşanmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Balıkesir Valiliği tarafından Manyas gölüne kıyısı bulunan kırsal mahallere yaptıran biyolojik arıtma tesislerinin enerji maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı çalıştırılmaması, Avrupa Konseyi tarafından A sınıfı diplomayla ödüllendirilen Kuşcenneti Millî Parkını da olumsuz etkiliyor. Denizlerde yaşanan müsilaj tehlikesinin bir benzerinin iç sularda bugün itibariyle görülmediğini dile getiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Mustafa Sarı, “Manyas Gölü sığ bir göldür. Suyun ziraî maksatlı amaçlı olarak kullanılması, su seviyesinin 2 metreye kadar düşmesine sebebiyet vermiştir. Mesken atıkları ve göldeki su miktarının azalması suyun renginin de değişmesine sebep olmaktadır. Gerekli tedbir alınmazsa denizlerde yaşanan tehlikenin bir benzerinin iç sularımızda da yaşanması kaçınılmaz olur” diyerek uyarıda bulundu.