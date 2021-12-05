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Bandırma sis altında

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bandırma sis altında
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bandırma’yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Sabah saatlerinde başlayan etkili sisten Yenikapı Bandırma - Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı kamyon sürücüleri kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekledi. Meteoroloji yetkililerince özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bugün öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

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