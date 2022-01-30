Bandırma Şoförler Odasında Osman Çapar yeniden başkan seçildi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Divan Başkanlığını Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem’in yaptığı genel kurula Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Genel kurulda Ali Acar, mevcut başkan Osman Çapar ve İbrahim Başçı’nın listeleri yarıştı. Seçimleri genel kurula katılan 718 üyeden 381 ’inin oyunu alan Osman Çapar tekrar seçildi. Adaylardan Ali Acar 137, İbrahim Başçı 200 oy aldı. Osman Çapar’ın Yönetim Kurulu Ahmet Yılmaz, Bünyamin Kertik, Selvet Toygar, Ünal Erten, Necati Kukudaş, Hüseyin Savaşan, Ersan Eren, Aydoğan Bayındır ve Mustafa Sarıaltın’dan oluştu.