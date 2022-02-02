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Bandırma’da akşam başlayan sağnak yağış etkili oldu

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma’da akşam başlayan sağnak yağış etkili oldu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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Bandırma’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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