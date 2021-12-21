banner4556

Bandırma’da araçlar denetlendi

banner4336

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde trafik denetimi yapıldı.

Bandırma’da araçlar denetlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde trafik denetimi yapıldı.

banner4575

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince Cumhuriyet Caddesi üzerinde araçlara yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık iki saat süren denetimde 45 araç denetlenirken bazı evrak eksikliği, araç trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan 10 araç trafikten men edildi. Yapılan denetim sonucunda 15 araca ise 6 bin 500 TL para cezası kesildi. İlçe Trafik Denetleme Amirliğince bu tür denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Genç hentbolcu Merve Akpınar’a ödül
Genç hentbolcu Merve Akpınar’a ödül
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349