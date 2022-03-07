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Bandırma’da bisiklet otobüse çarptı

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Bandırma’da bisiklet otobüse çarptı
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesinden bisikleti ile yokuş aşağıya seyreden A.K (30), bisikletin freni tutmayınca Ordu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Özel Halk Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle A. K, kaldırıma fırladı. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bisiklet sürücüsünü Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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