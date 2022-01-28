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Bandırma’da deniz çekilmesinin 20. günü

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, 20 gün olmasına rağmen eski haline gelmedi.

Bandırma’da deniz çekilmesinin 20. günü
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, 20 gün olmasına rağmen eski haline gelmedi.

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Bandırma "da 20 gün önce 15 metre kadar çekilen denizin geri gelmemesi şaşırtıyor Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu 20 gün önce yaklaşık 15 metre geri çekildi. Marmara Denizi’nde bir hafta önce yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip 20 gündür devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.

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